Antigo jogador de râguebi argentino morto a tiro em Paris

Federico Martín Aramburu, antiga estrela da seleção argentina de râguebi, morreu esta madrugada, em Paris, depois de ser baleado num bar. Tinha 42 anos e estava na cidade Luz para assistir ao jogo deste sábado entre França e Inglaterra, do Torneio das Seis Nações. Autoridades abriram uma investigação.

Segundo contou à AFP um antigo colega de Aramburu no Biarritz Olympique, presente no local e que pediu anonimato, mas que os jornais franceses identificam como sendo Shaun Hegarty, ele e o amigo estavam no bar Le Mabillon a comer um hambúrguer quando se deu "uma briga como pode acontecer em qualquer madrugada", mas que foi "resolvida". Pelo menos foi o que pensaram: "Aqueles homens voltaram e atiraram três vezes em Aramburu."

O incidente ocorreu por volta das 06.00 no Boulevard Saint Germain e segundo uma fonte policial, os agressores deixaram o locam, mas "voltaram num veículo e dispararam" contra o outro grupo, atingindo mortalmente o ex-jogador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Acabamos de saber da morte de Federico Martín Aramburu em circunstâncias trágicas. A equipa do Biarritz Olympique expressa as suas mais sinceras condolências à sua família", escreveu no Twitter o clube de râguebi, que ele representou de 2004 a 2006. Foi ainda presidente da claque organizada do clube e fez parte do conselho de administração do clube. Em França jogou ainda no Perpignan (2006-2008) e no Dax (2008-2010).

Na seleção argentina fez 22 jogos, incluindo no Campeonato do Mundo de 2007, na qual a seleção sul-americana ficou no terceiro lugar. Nesse jogo ele marcou um ensaio na vitória da Argentina sobre a França (34-17). "Deixa uma marca indelével em Biarritz, Perpignan e Dax, mas também na Argentina, com quem iluminou os campos com sua maestria", destacou a liga nacional de râguebi de França (LNR).

Depois de acabar a carreira ficou a viver em Biarritz, no sul de França, onde trabalhava no setor do turismo.