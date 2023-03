Antiga sede do Benfica vai dar lugar a hotel em Lisboa

A antiga sede do Benfica na Rua Jardim do Regedor, em Lisboa, vai dar lugar a um hotel, segundo uma parceria divulgada esta sexta-feira entre a Fundação Benfica e um grupo hoteleiro, criando uma unidade inspirada nas 'águias'.

"A Fundação Benfica e a FLH Hotels do grupo Feelslikehome assinaram uma parceria, hoje, que permitirá revitalizar o edifício da antiga sede do Sport Lisboa e Benfica, na Rua Jardim do Regedor. Trata-se de um edifício histórico que foi doado pelo clube à Fundação Benfica", pode ler-se em comunicado no site dos encarnados.

O objetivo, explicam, é "garantir o património adequado para o cumprimento da sua missão em Portugal e no mundo".

"O presente projeto de transformação do imóvel em Hotel - 1904 Benfica Hotel - vai garantir o reaproveitamento deste espaço simbólico tendo como conceito a história do Sport Lisboa e Benfica e invocará a memória coletiva dos sócios e dos adeptos do clube relativamente à sua antiga sede", refere a nota do clube.

"O contrato de arrendamento que liga as duas instituições vai ser, igualmente, um valioso contributo para a requalificação desta área no centro da cidade de Lisboa", acrescenta o Benfica, sem adiantar mais detalhes do negócio.