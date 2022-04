Anfield aplaude Ronaldo ao minuto 7 do Liverpool-United após jogador perder o filho

Liverpool e Manchester United são dois dos clubes com rivalidades mais acesa em Inglaterra, mas nem isso impediu que os milhares de adeptos presentes esta terça-feira em Anfield para assistir ao jogo entre as duas equipas se levantassem ao minuto 7 para aplaudir em uníssono Cristiano Ronaldo, em homenagem ao jogador que ontem perdeu o filho durante o parto.

A intenção de proporcionar esse momento simbólico já tinha sido avançada pelo clube no site oficial dos red devils. "Apesar de o Manchester United e o Liverpool terem a maior rivalidade do futebol inglês, há um profundo respeito entre os dois clubes e que será vincado pelos aplausos, ação inicialmente sugerida pelos adeptos do Liverpool", indicou o clube de CR7 em comunicado.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You"ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf - This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022

Cristiano Ronaldo não marcou presença no jogo, conforme já tinha sido anunciado pelo clube, para estar "com os seus entes queridos". "Sublinhamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, estamos todos a pensar em ti e a enviar força a toda a família", pode ler-se na nota do Manchester United.

O internacional português anunciou esta segunda-feira nas redes sociais que um dos gémeos que esperava juntamente com a namorada, Georgina Rodríguez, morreu durante o parto.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", escreveu o capitão da seleção nacional.

O jogador e a modelo tinham anunciado em outubro de 2021 que iam ser pais de gémeos.

O casal conheceu-se na altura em que Ronaldo estava no Real Madrid, têm uma filha de quatro anos juntos, enquanto Ronaldo tem três outros filhos.