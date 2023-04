Ancelotti confirma interesse da seleção brasileira

Treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti confirmou o interesse da Seleção brasileira em tê-lo como treinador mas afirmou este sábado que quer cumprir o contrato com o Real Madrid até ao final.

O treinador italiano disse que a Federação Brasileira de Futebol quer que ele substitua Tite, que deixou o cargo depois da eliminação surpreendente do Brasil nos quartos-de-final do Mundial 2022. Ramon Menezes é atualmente o treinador interino.

O contrato de Ancelotti com o Real Madrid termina em junho de 2024 e o treinador diz que vai respeitar o acordo com a equipa espanhola.

"Sim, a realidade é que a seleção brasileira me quer e isso deixa-me entusiasmado", disse Ancelotti em conferência de imprensa. "Depois disso tem de se respeitar o contrato e é um contrato que quero cumprir até ao fim".

Ancelotti disse estar feliz na sua segunda passagem pelo Real Madrid mas que ninguém sabe o que pode acontecer no futuro.

"Cada um pode dizer o que quiser, e depois há a realidade", acrescentou o treinador. "No meu caso é muito simples. Tenho um contrato e quero cumpri-lo até ao fim porque gosto do Real Madrid, gosto deste clube e qualquer coisa que possa acontecer depois disso está no futuro, e ninguém sabe o futuro".

O Real Madrid está atualmente em segundo lugar na La Liga, atrás do líder Barcelona por 12 pontos. A equipa de Ancelotti recebe o Real Valladolid no domingo antes de enfrentar o Barcelona na segunda mão da semifinal da Copa del Rey na quarta-feira.