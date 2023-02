Ana Seiça entre as novidades da seleção feminina para 'play-off' intercontinental

A defesa central Ana Seiça é a maior novidade na convocatória da seleção feminina de futebol, que foi esta quinta-feira divulgada pelo selecionador Francisco Neto, para o 'play-off' intercontinental de acesso ao Mundial de 2023.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, e sob olhar atento do novo selecionador masculino, o espanhol Roberto Martínez, e do selecionador de futsal, Jorge Braz, na plateia, Francisco Neto anunciou cinco novidades em relação à derradeira lista, em novembro.

A atleta do Benfica, que já tinha sido chamada, mas nunca fez a estreia pela seleção principal, lidera os regressos de Joana Marchão, das italianas do Parma, Sílvia Rebelo, do Benfica, Ana Rute, do Sporting de Braga, e Fátima Pinto, dos espanhóis do Alavés.

Por outro lado, saíram da convocatória Ágata Pimenta, das suíças do Servette, Alícia Correia, Bruna Lourenço, ambas do Sporting, Andreia Faria, do Benfica, e Suzane Pires, das brasileiras do Ferroviária, presentes nos particulares contra o Haiti e a Costa Rica.

No entanto, o 'núcleo duro' da seleção feminina mantém-se, com 80% das convocadas de hoje a terem marcado presença no Campeonato da Europa de 2022 e 52% a terem estado também no Campeonato da Europa de 2017, na primeira fase final da história.

Portugal defronta, no dia 22 de fevereiro, o vencedor do duelo entre os Camarões e a Tailândia, que se realiza quatro dias antes, com Francisco Neto a apontar as diferenças de jogo entre os dois possíveis adversários, em comparação com a turma portuguesa.

"São duas equipas com características e estados de preparação diferentes. A Tailândia é uma equipa mais técnica, que prima mais pela posse de bola e chega ao último terço de forma mais coletiva. Os Camarões têm o jogo mais sustentado nas individualidades, com um lado mais físico e direto", avaliou o técnico luso, em conferência de imprensa.

O rival apenas será conhecido quatro dias antes do duelo decisivo, o que obriga a uma preparação baseada nas ideias habituais da equipa das 'quinas', que acredita que pode fazer história e estar, de forma inédita, numa fase final de um Campeonato do Mundo.

"Acreditamos muito que podemos lá estar. É um trabalho de muitos anos e de fazer acreditar. O que temos feito nos últimos anos prova-nos que conseguimos competir contra qualquer equipa do mundo e temos possibilidade de cumprir o sonho", realçou.

A concentração, na Cidade do Futebol, está marcada para 09 de fevereiro, dia em que a comitiva viajará para a Nova Zelândia, numa viagem longa e com um fuso horário de 13 horas de diferença, que obrigará à adaptação das jogadoras nessa primeira semana.

"Sabíamos que não era uma tarefa fácil. Sabemos que fomos competentes o suficiente para nos conseguirmos apurar e chegar até aqui. As jogadoras sabem a importância do momento e da oportunidade única de poder chegar ao Mundial. Já estivemos em dois Europeus e elas querem vivenciar também uma experiência de Mundial. As jogadoras têm de estar preparadas e a pressão de ter de ganhar é sempre positiva", expressou.

O duelo perante o vencedor do Camarões-Tailândia, em 22 de fevereiro, realiza-se na cidade neozelandesa de Hamilton, às 19:30 locais (06:30 em Lisboa), estando previsto um jogo particular frente à Nova Zelândia, no dia 17, às 19:00 locais (06:00 em Lisboa).

Lista de 25 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

- Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Parma, Ita), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica).

- Médios: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Alavés, Esp), Francisca Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Esp) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

- Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), Kelsey Araújo (Le Haver, Fra) e Telma Encarnação (Marítimo).