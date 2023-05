Ana Cabecinha conquista bronze nos 20 km marcha dos Europeus

A portuguesa Ana Cabecinha (CO Pechão) conquistou este domingo a medalha de bronze na prova de 20 quilómetros marcha do Campeonatos da Europa por equipas, disputados em Poderbrady, na República Checa.

A marchadora concluiu a prova em 1:29.35 horas, perdendo por 18 segundos para a grega Antigoni Ntrismpioti, campeã em 1:29.17, e por 16 para a italiana Antonella Palmisano, prata em 1:29.19.

Ana Cabecinha, de 39 anos, conseguiu o seu melhor registo do ano, numa prova em que andou sempre no grupo da frente e, na parte final, conseguiu segurar o último lugar do pódio, com 23 segundos de vantagem sobre a ucraniana Lyudmila Olyanovska.

A marchadora do CO Pechão, que ficou a 15 segundos da qualificação direta para os Mundiais de Budapeste, é a recordista nacional da distância desde que fez 1:27.46 horas em 21 de agosto de 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim.

"Não esperava terminar com este resultado, subir ao pódio, mas desfrutei ao máximo da competição. Esta é a minha última presença nesta Taça da Europa [Campeonato Europeu de Seleções] e estou muito satisfeita por terminar assim, com o terceiro lugar", disse a portuguesa, que espera "chegar a Paris 2024".

Quanto às restantes portuguesas, Vitória Oliveira fechou na 19.ª posição (1:34.41), Carolina Costa no 24.º posto (1:35.59, melhor marca do ano) e Inês Mendes no lugar imediato (1:37.49).

Coletivamente, triunfo da Itália, com 21 pontos, à frente da Ucrânia (25) e da França (37). A Espanha foi quarta (40) e Portugal fechou na quinta posição (46), com os mesmos pontos da Grécia, que fechou depois das portuguesas a classificação.