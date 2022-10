Amorim já lançou 13 jovens sub-20 desde que chegou a Alvalade

Prometeu e cumpriu. Rúben Amorim tinha avisado após a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Varzim, da Liga 3, que o Sporting precisava de voltar a apostar nos jovens da casa. E na vitória (3-1) com o Casa Pia, sábado à noite, promoveu a estreia de mais dois miúdos da formação com menos de 20 anos - Chico Lamba (19) e Mateus Fernandes (18).

Desde que assumiu o comando dos leões, em março de 2020, substituindo Jorge Silas, Rúben Amorim já lançou 13 jovens sub-20 (com menos de 20 anos). Uma política desportiva que assumiu logo no dia em que foi apresentado em Alvalade, ao lado do presidente Frederico Varandas: "O nosso objetivo passa por valorizar o clube, a sua formação. Queremos voltar a ter a melhor escola de Portugal para honrar talentos."

Depois da derrocada com o Varzim, e de ter dito que era preciso iniciar um novo ciclo como no seu primeiro ano em Alvalade - "tem de se pensar muito bem outra vez, porque temos de entrar noutro ciclo e fazer o que fizemos no primeiro ano, com jovens talentosos da formação" -, Amorim chamou logo no primeiro treino da semana passada seis miúdos para trabalharem com a equipa principal: Diogo Pinto (guarda-redes), Chico Lamba (central), Rodrigo Ribeiro (avançado), Afonso Moreira (extremo), Mateus Fernandes (médio) e Renato Veiga (médio/central).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contra o Casa Pia, deu logo oportunidade a dois deles. Chico Lamba entrou aos 46 minutos para o lugar de Marsà e Mateus Fernandes rendeu aos 78" o uruguaio Ugarte. E os outros deverão em breve ter também a sua oportunidade, até porque o treinador já avisou que os leões não vão recrutar no mercado de transferências de janeiro, deixando bem claro que aposta era na prata da casa, neste caso em talentos da Academia de Alcochete.

"Sonho com isto desde que me lembro de jogar. Foi um momento muito esperado. Temos tido sempre um grande apoio de todos. A formação do Sporting está muito bem assegurada, temos grandes jogadores" salientou Mateus Fernandes após o jogo. "Estava tranquilo e preparado para este momento. Tive uma lesão complicada no início de época, mas isto faz valer tudo a pena. Era importante ganhar este jogo", atirou Chico Lamba.

De Nuno Mendes a Inácio

A aposta em jovens começou logo que pegou na equipa, a partir de março de 2019, lançando quatro miúdos na equipa principal: Nuno Mendes, Tiago Tomás, Joelson e Gonçalo Inácio. Na temporada seguinte, marcada pela conquista do título nacional, manteve as apostas e acrescentou mais três nomes à lista: Eduardo Quaresma, Dário Essugo e Nazinho.

Essugo fez a sua estreia a 21 de março de 2021 e tornou-se no jogador mais novo de sempre a jogar pela equipa principal do Sporting, com apenas 16 anos e seis dias, superando os registos de Santamaria (16 anos, 11 meses e 12 dias), Marco Caneira (17 anos e um dia) e de Joelson Fernandes (17 anos, quatro meses e três dias).

Natural de Lisboa e internacional jovem por Portugal, mas com raízes angolanas, Dário Essugo nunca representou as equipas juniores, sub-23 ou B do Sporting antes da estreia no plantel principal, tendo saltado diretamente dos juvenis para os seniores.

Na época passada, as apostas em sub-20 recaíram em mais três futebolistas: Gonçalo Esteves, Rodrigo Ribeiro e no espanhol Marsà. E já nesta temporada, apenas com 10 jornadas cumpridas no campeonato, já três jovensub-20 mereceram a confiança de Amorim: o ganês Fatawu Issahaku e anteontem, com o Casa Pia, em jogo relativo à 10.º jornada da I Liga, Chico Lamba e Mateus Fernandes.

O jogador lançado pelo treinador leonino com menos de 20 anos e com maior utilização é, de longe, o defesa central Gonçalo Inácio, já com 84 jogos realizados e sete golos marcados. Seguem-se o avançado Tiago Tomás (66 jogos), entretanto cedido ao Estugarda, da I Liga alemã, e Nuno Mendes, defesa esquerdo que rumou ao PSG no último do fecho do mercado, a 31 de agosto de 2021 - por empréstimo de uma época, mas com opção de compra obrigatória no valor de 40 milhões de euros, que foi exercida no final da época passada.

nuno.fernandes@dn.pt