Amorim considera que os três 'grandes' ainda estão na luta pelo título

Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Moreirense, Rúben Amorim insistiu que "tudo pode acontecer" até final da I Liga e lembrou que os últimos pontos perdidos pela sua equipa e pelo FC Porto nas últimas jornadas "provam isso".

"Eu acho que ainda tudo é possível. O Benfica, a meu ver, ainda pode ser campeão, o FC Porto pode ser campeão, o Sporting pode ser campeão e há que ganhar jogo a jogo", apontou Rúben Amorim, na Academia Sporting, em Alcochete.

Por isso, o técnico rejeitou pegar já na 'calculadora', considerou que "com o desenrolar do campeonato torna-se sempre tudo mais difícil", e remeteu as contas para o final da época, preferindo manter o foco no próximo adversário.

"Não vale a pena estarmos a pensar, porque não sabemos o que vai acontecer nos jogos do FC Porto, ou do Benfica ou do [Sporting de] Braga. Portanto, é vencer o Moreirense, voltar para casa, preparar o próximo e não fazer mais contas do que isso", desvalorizou Amorim.

O técnico, de resto, recebeu boas notícias durante a semana, uma vez que "Palhinha recuperou" da lesão que o afastou dos últimos jogos, "o Pote [Pedro Gonçalves] já tinha recuperado durante a semana" e "o Dani [Daniel Bragança] também vai [a Moreira de Cónegos]".

Amorim reconheceu que, com todos os jogadores recuperados, a equipa fica mais forte e juntou a esse dado as "semanas mais longas" que se avizinham, sem jogos europeus ou de outras competições, o que dá "mais tempo para recuperar jogadores".

"Tendo os jogadores todos, vai ser muito competitivo durante a semana. Toda a gente vai querer jogar, o que aumenta a qualidade da equipa. E o que nós temos é de jogar bem, ganhar o jogo, um por semana e no fim faremos as contas", insistiu.

Os 'cónegos' são orientados por Ricardo Sá Pinto, antigo jogador dos 'leões' de quem "toda a gente no Sporting gosta", admitiu Rúben Amorim, que no passado sucedeu ao seu rival de segunda-feira, no Sporting de Braga, mas o técnico colocou as emoções de fora da equação do encontro.

"No outro lado vai estar uma referência do Sporting, mas que é treinador do Moreirense e que vai querer ganhar. Portanto, vai ser mais um jogo de campeonato", desvalorizou o treinador dos 'leões'.

O Sporting visita na segunda-feira o Moreirense, em partida que encerra a 26.ª jornada da I Liga de futebol, com início marcado para as 20:15 e arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

O campeão nacional é o último dos três primeiros classificados a entrar em campo na 26.ª jornada e, por isso, irá iniciar a partida a saber que pode aumentar para seis pontos a vantagem para o terceiro classificado, o Benfica, que na sexta-feira empatou (1-1) com o Vizela, além de conhecer também o resultado do FC Porto, que recebe hoje (18:00) o Tondela.