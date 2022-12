Amorim aconselha acompanhamento psicológico para todos e jogadores incluídos

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, aconselhou esta segunda-feira todas as pessoas, incluindo os jogadores de futebol, a serem acompanhados por um psicólogo, que "é como se fosse um fisioterapeuta", segundo o técnico do clube de Alvalade.

"Toda a gente deve utilizar, principalmente no mundo atual, onde temos bastantes desafios em todos os sentidos. E os jogadores, com a exposição que têm, com as redes sociais, acho que é importante todos os jogadores terem esse apoio", atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Amorim foi confrontado com notícias de que Paulinho terá recorrido a apoio psicológico para superar alguns maus momentos vividos no clube e não revelou se o avançado "o fez ou não", porque "é uma coisa particular dele", mas frisou que "se o fez, fez muito bem".

"Todos os jogadores devem ter esse acompanhamento. Porque é mais um acompanhamento numa profissão que é muito exigente e, para além do jogador, há a vida do jogador. E como vimos, muito relacionado com este Mundial [do Qatar], essa parte mental é muito importante", concluiu.

Pelo meio, revelou ainda que também recorreu a esse tipo de ajuda no início da sua carreira de treinador e frisou a importância de contratar profissionais devidamente qualificados para exercerem essas funções.

"Eu diria a todos os meus jogadores que devem procurar esse apoio de pessoas qualificadas. Hoje em dia é tudo um bocadinho 'coach' [aconselhador], estou a falar de psicólogos, de pessoas que estudaram anos e percebem realmente do assunto", vincou.

O técnico abordou a importância do acompanhamento psicológico para os jogadores na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Marítimo, da terceira jornada da Taça da Liga de futebol, que tem início marcado para as 20:45 de terça-feira, no Estádio José Alvalade.

Amorim assume objetivo de vencer Marítimo na Taça da Liga para ganhar confiança

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, assumiu esta segunda-feira o objetivo de vencer o Marítimo na terça-feira, para ganhar confiança, apesar de ter a qualificação para os quartos de final da Taça da Liga praticamente garantida.

Os leões lideram o Grupo B, com seis pontos, mais três do que Rio Ave e Farense, que se defrontam na última jornada, e têm uma vantagem de nove golos sobre os vila-condenses e 12 sobre os algarvios na diferença de golos marcados e sofridos, primeiro critério de desempate.

"Queremos fazer os nove pontos, porque não interessa, neste momento, a classificação da Taça da Liga. O que queremos é continuar a vencer jogos, quinta vitória consecutiva e não sofrer golos. É importante para a nossa equipa ter essa sensação, porque nos dá confiança para o que aí vem", apontou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Segundo o treinador, as vitórias consecutivas ajudam a criar "um momento que ajuda em certos momentos de dificuldade" e são uma obrigação de um clube com o estatuto do Sporting.

"Somos um clube grande e tem de ter esta sequência de vitórias. Cinco vitórias seguidas também não é assim nada de especial. O que temos é de ganhar, jogar bem e preparar não só o presente, mas o futuro de Sporting", definiu Amorim.

Nesse sentido, revelou que "Mateus Fernandes vai ser titular amanhã [terça-feira], porque trabalhou para isso" e aproveitou para, "da mesma forma" que fez quando lançou Dário Essugo, "falar para os jovens do Sporting, que têm de lutar muito" para chegar à equipa principal.

"Não há aqui nada garantido e têm de ter noção de que têm de trabalhar muito para entrar na nossa equipa. O Mateus Fernandes fez por isso, vai entrar e terá de corresponder em campo", advertiu.

Trata-se, portanto, de uma oportunidade para o jovem, de apenas 18 anos, mostrar 'serviço' ao treinador, até porque "Morita voltou com mazelas" do Mundial do Qatar e o técnico não quis adiantar um prazo para a sua recuperação, assim como para outras 'baixas' no plantel.

"O Morita não sei quanto tempo vai estar de fora. Vamos ver, dia a dia, jogo a jogo, vamos fazendo a avaliação. O que temos é de nos preparar para qualquer eventualidade e daí o Mateus Fernandes estar a jogar", comentou o técnico.

Depois, questionado especificamente sobre o defesa-central St. Juste, para o qual não tem "uma data específica para o regresso", Amorim voltou reiterar total confiança na recuperação do neerlandês, assim como "no departamento de performance", e garantiu não ter "fantasmas nenhuns" relativamente às lesões dos jogadores.

"O St. Juste vai ter uma fase em que não vai ter problemas nenhuns, vai ter outras, como todos os jogadores, em que tem problemas em arrancar, em começar a ter muitos jogos. Não fez a pré-época, esteve um ano parado e a partir de agora demora um pouco a recuperar. Tenho a certeza que vamos encontrar o equilíbrio certo para todos os jogadores no Sporting", concluiu.

O Sporting recebe o Marítimo na terça-feira, em encontro da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, com início marcado para as 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

A equipa de Rúben Amorim tem o apuramento praticamente garantido, mas procura alcançar cinco vitórias consecutivas pela primeira vez na época de 2022/23, na qual está a fazer um campeonato abaixo das expectativas.

Na I Liga, que retomam no final do mês, os 'leões' seguem em quarto lugar, atrás de Benfica, FC Porto e Sporting de Braga, a 12 pontos do clube da Luz, que lidera a classificação, com 37 pontos.