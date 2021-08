Allegri garante que Cristiano Ronaldo vai ficar na Juventus

"Cristiano disse-me que ia ficar, por isso este ponto está esclarecido", disse o treinador da 'Juve', que teve de responder a várias perguntas sobre a forma e o estado de ânimo de CR7 antes do primeiro jogo do campeonato, fora de casa contra a Udinese, no domingo.

"Ele sempre treinou bem e sempre esteve disponível. Tenho lido rumores nos jornais, mas nunca houve vontade da sua parte em deixar a Juventus", acrescentou.

O português, goleador da última temporada em Itália (29 golos), não disputou a última partida da pré-temporada, na quinta-feira, mas está "disponível" para o início da Serie A.

Cristiano Ronaldo publicou esta semana uma longa mensagem para negar um possível regresso ao Real Madrid ou ter-se oferecido ao Manchester City, cenários evocados por alguns meios de comunicação internacionais, embora sem confirmar explicitamente que permaneceria na 'Juve' para cumprir o seu quarto e último ano de contrato.

Esses rumores sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo tornaram-se frequentes desde fracasso da 'Vecchia Signora' na última Liga dos Campeões, eliminada em março nos oitavos de final, tal como já havia acontecido um ano antes.