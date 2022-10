Alfa Romeo premeia menino que em 2019 ofereceu 19 euros para ajudar escuderia

A Alfa Romeo recebeu em 2019 um envelope com 19 euros que tinha como finalidade ajudar a equipa da Fórmula 1 a melhor o desempenho dos seus carros e consequentemente a ter melhores resultados. O envelope estava assinado por Goto, uma criança japonesa que se identificou apenas com o primeiro nome, sem revelar apelido nem email.

Entretanto, a marca procurou saber quem era o jovem e, três anos depois, encontrou e premeou o jovem, que acompanhou a escuderia suíça no Grande Prémio do Japão no fim de semana, tendo tirado fotografias com os pilotos e experimentado a sensação de se sentar num monolugar.

Através de um vídeo publicado no Twitter, a Alfa Romeu revelou o que vinha escrito no interior do envelope: "Desculpem por não ter conseguido guardar mais dinheiro para melhorar a equipa. Goto."

Welcome to the family, Goto. ❤️ pic.twitter.com/EvPoizhomu - Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) October 14, 2022

Após 18 dos 22 grandes prémios do Campeonato do Mundo deste ano, a Alfa Romeo ocupa o 7.º lugar na grelha de construtores, com 52 pontos, enquanto os seus pilotos Valtteri Bottas e Guanyu Zhou ocupam a 10.ª e a 18.ª posição da classificação individual.