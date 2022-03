Alemães garantem que Roger Schmidt está perto de ser treinador do Benfica

O treinador alemão Roger Schmidt, de 55 anos, estará a um curto passo de ser o técnico do Benfica para a próxima temporada. Quem o garante é a revista alemã Kicker, que faz manchete no seu site oficial, com a notícia, garantindo mesmo que "é quase certo" que irá rumar à Luz para um contrato válido a partir de 1 de julho.

A Kicker recorda que o antigo treinador de RB Salzburgo, Bayer Leverkusen, Beijing Gouan e que atualmente orienta o PSV Eindhoven esteve para assinar com o RB Leipzig em dezembro, mas recusou porque a sua prioridade era cumprir o contrato com a equipa holandesa, que termina no final desta época.

Aliás, Roger Schmidt já anunciou que não pretende renovar contrato com o PSV, clube que luta pelo título da Eredivise com o líder Ajax (separados por dois pontos).

A revista alemã garante que Roger Schmidt teve "reuniões produtivas" com os responsáveis do Benfica, garantindo que "a assinatura do contrato estará iminente".

Refira-se que Roger Schmidt encontrou esta época o Benfica no play-off de acesso à Liga dos Campeões, tendo perdido na Luz por 2-1 e empatado em casa 0-0, restultados que permitiram o apuramento dos encarnados, apesar do bom futebol apresentado pela equipa holandesa.

Melhor sorte teve em 2014 ao serviço do Bayer Leverkusen, quando venceu o Benfica de Jorge Jesus por 3-1 na Alemanha e empatou 0-0 na Luz, em partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No currículo, Roger Schmidt conta com um título de campeão austríaco e a Taça da Áustria pelo RB Salzbugo, em 2013-14, uma Taça da China pelo Beijing Gouan em 2018 e, esta época, a Supertaça dos Países Baixos, com uma vitória por 5-0 diante do Ajax em Amesterdão.

Refira-se que Nélson Veríssimo é treinador do Benfica desde o final de dezembro, quando sucedeu a Jorge Jesus. Na altura, o presidente Rui Costa garantiu a continuidade do técnico até final da época, mas com a possibilidade de continuar para além disso. Contudo, como os resultados não melhoraram a opção aponta para a contratação de um novo técnico.

A confirmar-se a chegada de Roger Schmidt, será o segundo treinador alemão da história do Benfica, depois de Jupp Heynckes entre 1999 e 2000. Será ainda o regresso à aposta num técnico estrangeiro, após 15 épocas em que a escolha recaiu num português. O último estrangeiro a orientar os encarnados foi o espanhol Quique Flores, em 2008-09.