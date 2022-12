Al-Nassr espera oficializar Ronaldo a 1 de janeiro

Os sauditas do Al-Nassr esperam que as próximas horas sejam decisivas para garantir a contratação de Cristiano Ronaldo e, de acordo com o jornal espanhol Marca, o objetivo é que o avançado português chegue em breve a Riade para que seja oficialmente anunciado no domingo, dia 1 de janeiro de 2023.

No entanto, Ronaldo poderá não ser a única estrela a rumar ao Al-Nassr, pois o objetivo dos responsáveis do clube da Arábia Saudita é ter mais estrelas mundiais no plantel e, para isso, procuram igualmente convencer o defesa espanhol Sergio Ramos que siga os passos de CR7 já no próximo verão, altura em que termina contrato com o Paris Saint-Germain.

Ronaldo, que rescindiu contrato com o Manchester United no final de novembro, depois de uma entrevista polémica, está assim à beira de voltar a ter clube, sendo que aos 37 anos (faz 38 a 5 de fevereiro) o futebol da Arábia Saudita será por certo a reta final da sua carreira, até porque em cima da mesa tem um contrato válido por duas épocas e meia.