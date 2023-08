Al Hilal oficializa Neymar, que passa a ser o rei das transferências

Neymar foi hoje oficializado como jogador do Al Hilal para as próximas duas épocas e vai passar a ser treinado por Jorge Jesus. O brasileiro troca assim o PSG e Paris pelo futebol saudita. A transferência deverá envolver uma verba entre os 80 e os 90 milhões de euros, podendo chegar aos 100 milhões se forem cumpridos determinados objetivos.

Seja qual for o valor, Neymar tornou-se no jogador que mais dinheiro movimentou em transferências em toda a história do futebol, ultrapassando os 400 milhões de euros, mercê dos 88 milhões pagos pelo Barcelona ao Santos em 2013 e dos 222 que o Paris Saint-Germain pagou ao clube catalão em 2017.

O internacional brasileiro, de 31 anos, ultrapassa assim o avançado belga Romelu Lukaku, que liderava o ranking com um acumulado de 333, 36 milhões, verba que também promete aumentar porque o Chelsea não conta com ele e pode mudar outra vez de clube. O terceiro desta lista é Cristiano Ronaldo que acumulou 247 milhões de euros em transferências ao longo da carreira

Jorge Jesus vai assim passar a contar com um nome de peso no plantel, mas o reforço da equipa poderá não ficar por aqui, uma vez que, de acordo com a imprensa francesa, o Al Hilal pretende continuar a reforçar-se no PSG, apontando agora baterias ao médio italiano Marco Verratti.

"É sempre difícil dizer adeus a um jogador incrível como Neymar, um dos melhores do mundo. Nunca esquecerei o dia em que ele chegou ao Paris Saint-Germain e de como contribuiu para o nosso clube e para o nosso projeto nos últimos seis anos. Tivemos um grande momento e Neymar sempre será uma grande parte da nossa história. Gostaria de agradecer a Neymar e à sua família. Desejamos a Neymar tudo de bom no futuro e na próxima aventura", disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente e CEO do PSG.

Neymar fez 173 jogos (e 118 golos) pelo PSG e conquistou 13 troféus, incluindo cinco títulos de campeão francês.