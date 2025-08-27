Benfica. Aktürkoglu carimba fase de grupos da Liga dos Campeões em curiosa ironia do destino

Segue de vento em popa o início de época do Benfica, agora com o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, após vitória por 1-0 diante do Fenerbahçe, na Luz. Ironicamente, o autor do golo foi Karem Aktürkoglu, que esteve a um pequeno passo de trocar Lisboa por Istambul e jogar pelos turcos neste play-off.Bruno Lage voltou à “fórmula Supertaça”, com Leandro Barreiro a fazer companhia a Enzo Barrenechea e a Richard Ríos, num meio-campo musculado, relegando Ivanovic para o banco. No emblema turco a grande novidade foi o guarda-redes Livakovic, num onze inicial que contou também com Nélson Semedo (saiu lesionado aos 16’) e Talisca (acabou expulso), dois antigos campeões nacionais de águia ao peito.As águias começarem cedo a cheirar o golo e logo aos 3’ Leandro Barreiro começou a justificar porque iria ser o principal protagonista de uma primeira parte bastante acidentada, ao falhar de forma incrível o 1-0, permitindo a intervenção do guarda-redes, quando estava completamente isolado. O médio luxemburguês viria a estar em destaque em dois golos anulados à sua equipa: aos 11’, por fora de jogo posicional e aos 23’, por empurrar um adversário. Refira-se que Bruno Lage ficou colérico com a anulação destes dois golos, protestando com intensidade na direção do árbitro esloveno Slavko Vincic, que em fevereiro deste ano foi muito elogiado por José Mourinho, depois de um dérbi com o Galatasaray.Dava a sensação que bastava ao Benfica jogar com alguma cabeça para voltar a introduzir a bola na baliza de uma atarantada equipa turca, que tem alguns nomes famosos do futebol mundial, mas que vale muito pouco como conjunto. E nem foi preciso muita ação dos jogadores encarnados no lance em que o 1-0 foi mesmo válido: uma série de patéticas perdas de bola de jogadores do Fenerbahçe colocaram a bola à mercê de Leandro Barreiro, que assistiu Aktürkoglu para a finalização certeira. Sempre o luxemburguês em ação, mas desta fez, finalmente, a merecer palmas.Até ao intervalo, foi o Benfica a estar perto do 2-0. Primeiro, em mais uma ação pouco eficaz de Barreiro, que em vez de rematar, preferiu assistir Arktürkoglu e, depois, num cruzamento de Dahl, desviado por, claro… Barreiro, mas desta vez era muito difícil fazer melhor, tal a força com que a bola lhe foi passada. Muito pouco FenerbahçeJá o Fenerbahçe mostrava zero em termos ofensivos. Na primeira mão, perante um Benfica totalmente encolhido, pouco mais fora do que isso e em Lisboa voltou a mostrar uma gritante falta de criatividade, apresentando um futebol desgarrado.Na segunda parte continuou a haver mais Benfica, com António Silva a estar muito perto do 2-0 aos 62’, num desvio de cabeça. Refira-se que o central fez uma exibição impecável, tendo “secado” por completo o ponta de lança En-Nesyri e mostrando-se, aparentemente, muito mais confiante do que na época passada, que não lhe correu particularmente bem.Aos 66’ José Mourinho fez entrar o conhecido ponta de lança Jhon Durán, para fazer dupla com En Nesyri. Este último, aos 72’, cabeceou à barra e, logo a seguir, Talisca também criou perigo junto da baliza de Trubin. Os turcos finalmente davam um ar da sua graça e Bruno Lage decidiu refrescar o ataque, com Schjelderup e Ivanovic a renderem Aktürkoglu e Pavlidis.A reação do Fenerbahçe sofreu um rude golpe com a expulsão de Talisca aos 82’, por duplo amarelo e, até ao final, o Benfica manteve a vantagem. As águias juntaram-se assim ao Sporting no sorteio da Liga dos Campeões, que se realiza esta quinta-feira..Aktürkoglu coloca Benfica na fase de liga da Champions (1-0). Veja aqui o golo