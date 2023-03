Ainda não foi desta. Portugal perde com Espanha e falha final europeia

Ainda não foi desta. Portugal perdeu esta sexta-feira com a Espanha (3-2) e falhou a presença na final do Europeu de futsal feminino. Depois de duas finais perdidas (2019 e 2022), precisamente para as vizinhas espanholas, as portuguesas voltaram a sucumbir perante o maior (e quase único) carrasco, desta vez nas meias finais.

Afastar a bicampeã em título era a única forma de chegar à terceira final consecutiva e tentar conquistar o inédito título europeu, mas ainda não foi à terceira. O ditado "não há duas sem três" fez-se valer para o lado da Espanha, que agora persegue o terceiro título seguido.

Foi o 46.º confronto entre as duas equipas, sendo que a Espanha lidera em vitória (25 contra 12).

Na final do europeu, domingo, em Debrecen, na Hungria, a Espanha terá como adversário o vencedor do encontro entre a Hungria e a Ucrânia, que ainda jogam esta tarde (17.30).