Agüero em risco de abandonar carreira devido a problema cardíaco

Kun Agüero pode ser obrigado a interromper a carreira de futebolista devido a um problema cardíaco. A informação foi avançada pela Radio Catalunha esta sexta-feira, mas ainda nada é oficial. Nem o jogador, nem o Barcelona confirmaram.

O internacional argentino, de 33 anos, sentiu-se mal num recente jogo entre o Barcelona e o Alavés. Exames posteriores revelaram um problema cardíaco e o clube informou que o avançado iria ficar de fora da competição por um período de três meses. Só que o diagnóstico parece ser mais grave e obrigar mesmo o jogador a colocar um ponto final na carreira.

De acordo com a Radio Catalunha, os exames a que o argentino se submeteu, tanto as ressonâncias como as provas de esforço, mostraram que o problema cardíaco pode ser incompatível com a prática do futebol.

O argentino foi contratado pelo Barcelona no verão e assinou um contrato válido por duas temporadas, depois de ter terminado o contrato com o Manchester City, de Inglaterra.