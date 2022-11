Afinal o golo é de Bruno ou Ronaldo? FIFA ainda vai analisar o lance

O primeiro golo de Portugal ao Uruguai continua a dar que falar. A FIFA começou por atribuir a autoria a Ronaldo, mas minutos depois retificou a decisão e considerou que afinal foi Bruno Fernandes o marcador. Esta decisão, contudo, ainda não é definitiva, pois será alvo de uma nova análise por parte da Comissão Técnica da FIFA, que entre hoje e amanhã se deve pronunciar.

Em causa está o golo marcado por Portugal aos 54 minutos, na sequência de um cruzamento de Bruno Fernandes que Ronaldo tentou cabecear. A verdade é que em determinadas imagens televisivas dá a sensação que Ronaldo não chega a tocar na bola.

No final do jogo, Ronaldo não ficou convencido da decisão, e numa imagem televisiva vê-se o capitão português a garantir que tocou na bola. A última decisão cabe agora à FIFA. E a confirmar-se o golo de Ronaldo, o avançado iguala o recorde de Eusébio como o jogador português com mais golos Mundiais, num total de nove.

Bruno Fernandes também se pronunciou sobre o lance no final do jogo. "Eu festejei o golo como se fosse do Cristiano [Ronaldo], pareceu-me que ele tivesse tocado na bola, porque o meu objetivo era o cruzamento para ele, mas independentemente disso, estamos felizes pela vitória da equipa, marque um ou marque outro", disse.