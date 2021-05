Adeus à Juventus? Transportadora portuguesa leva carros de Cristiano Ronaldo

Ronaldo salva Juventus da derrota no dérbi com Torino

Numa altura em que se vai falando da possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar a Juventus no final desta temporada, um video captado na noite deste domingo alimentou (ainda mais) a especulação.

No vídeo publicado pela página Per Sempre Calcio, um camião da transportadora portuguesa Rodo Cargo abre-se para receber, alegadamente, alguns carros de luxo do craque português.

Um vizinho de Ronaldo e autor do vídeo, Luciano Saroglia, citado pelo portal TuttoJuve, disse à Radio Bianconera que só tinha visto uma idêntica movimentação de carros na zona adjacente à casa do avançado madeirense quando este se mudou para Turim, em 2018.

Refira-se que Cristiano Ronaldo tem sido alvo de críticas em Itália, apesar de liderar a tabela de melhores marcadores do campeonato transalpino, e a Juventus corre o risco de não se qualificar para a edição da próxima época da Liga dos Campeões.

Embora tenha contrato por mais um ano, o cenário de uma saída antecipada de Turim tem sido cada vez mais falado. Recentemente, falou-se da possibilidade de regresso ao Sporting, algo que o empresário Jorge Mendes descartou.