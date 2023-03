Adeptos sem bilhete do Eintracht em confrontos com a polícia em Nápoles

Adeptos do Eintracht Frankfurt que se deslocaram ao sul de Itália apesar de não terem bilhete para o jogo desta quarta-feira entre a equipa alemã e o Nápoles entraram em confronto com a polícia napolitana após chegarem à cidade.

Imagens transmitidas pelos canais televisivos italianos mostram centenas de adeptos do emblema germânico a atirar engenhos pirotécnicos contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo.

Também foram arremessadas cadeiras, garrafas e postes de metal por homens encapuzados vestidos de preto. Um carro da polícia foi incendiado.

Estes adeptos foram no domingo proibidos de comprar bilhetes para o jogo pela autarquia de Nápoles. Uma proibição inicial decretada na sexta-feira, que visava todas as pessoas que residiam na Alemanha, foi anulada no dia seguinte.

A decisão tomada no domingo surgiu na sequência de confrontos violentos que levaram à detenção de nove pessoas na partida da 1.ª mão, em Frankfurt, na qual o Nápoles venceu por 2-0.

Centro de Nápoles tomado por uma união dos ultras de Eintracht Frankfurt e Atalanta contra as tropas de choque. Infelizmente a tendência é que a situação piore muito - um batalhão de ultras do Napoli estão marchando em direção ao conflito! ⚠️pic.twitter.com/jBEdSqU4fU - (@BundesInsider) March 15, 2023

Os adeptos do Eintracht têm estado sob vigilância da UEFA desde a invasão de estádios na caminhada da equipa na época passada até à final da Liga Europa, que acabou culminou com o triunfo sobre os escoceses do Rangers.

Os adeptos do Eintracht entraram em confronto com adeptos do Marselha em setembro, tendo um seguidor da equipa alemã ficado gravemente ferido após o arremesso de engenhos pirotécnicos.