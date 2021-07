Adeptos ingleses tentaram invadir estádio da final do Euro 2020

O desejo de ver a Inglaterra jogar a sua primeira final de um Campeonato da Europa levou alguns adeptos a tentar invadir o Estádio de Wembley, onde a seleção joga este domingo com a Itália (20.00, RTP e Sport TV).

A menos de uma hora do jogo com a Itália, várias pessoas tentaram forçar a entrada no palco da final do Euro 2020, este domingo, derrubando as grades de proteção e obrigando as forças de segurança a intervir gerar cenas de violência e confronto.

Wembley tem capacidade para 90 mil espectadodres, mas devido à pandemia apenas foram emitidos 65 mil bilhetes (o triplo do consentido na fase de grupos). Demasiado pouco para a enorme paixão dos ingleses pelo futebol e a sua seleção.

A maioria dos ingressos para a final, com preços entre os 95 e 945 euros, foram vendidos muito antes de se saber que Inglaterra ia chegar à final, tendo gerado uma corrida louca aos bilhetes. Segundo a Imprensa inglesa o mercado negro tinha ingressos a 40 mil euros. Muitos não conseguiram bilhetes, mas concentraram-se junto ao recinto de jogo, tentando entrar à força.

No recinto estão cerca de 1000 adeptos italianos, autorizados a assistir à final contra a Inglaterra sem precisar de cumprir o isolamento de 10 dias exigido pelo governo britânico.