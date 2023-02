Adepto do FC Porto detido por desobedecer a medida de interdição a estádios

Um adepto do FC Porto foi detido no sábado, no jogo com o Rio Ave, por desobedecer a uma medida de interdição a recintos desportivos, confirmou hoje à Lusa fonte da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto.

O adepto em causa, de 18 anos, da claque portista Super Dragões, foi detido pela PSP no decorrer da partida da 21.ª jornada da I Liga de futebol, uma vez que "estava impedido de aceder a recintos desportivos e aguardava notificação da decisão final em processo por tentativa de introdução de artefactos pirotécnicos no recinto desportivo", segundo a mesma fonte da APCVD.

Além de ter sido detido por "desobediência à medida de interdição", o adepto portista "foi na mesma ocasião notificado da decisão final do processo, sendo-lhe aplicada coima de 1000 euros e interdição de acesso a recintos desportivos pelo período de 10 meses pela infração cometida" no encontro de 30 de setembro, entre os 'dragões' e o Sporting de Braga.

O adepto será presente a tribunal.