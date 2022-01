Dérbi andaluz suspenso após adepto atingir jogador com tubo de plástico

O dérbi andaluz, entre o Bétis e o Sevilha, dos oitavos de final da Taça do Rei de futebol foi este sábado interrompido antes do intervalo após um jogador ter sido atingido por um objeto vindo da bancada. Joan Jordan "ficou um pouco atordoado" e foi assistido no relvado nates de ser encaminhado para o hospital "com uma forte dor de cabeça". Horas depois o adepto foi identificado e detido.

"Magoa-me que a partida entre Betis e Sevilha tenha acabado assim... O desporto em Andaluzia é sobre paixão e desportividade", afirmou Juanma Moreno, presidente da Junta de Andaluzia, classificando o incidente de "lamentável".

Aos 35 minutos de jogo, o médio argentino Papu Gomez inaugurou o marcador para a equipa da casa, no Estádio Benito Villamarin, e pela qual atuaram os portugueses William de Carvalho e Rui Silva (guarda-redes), mas, quatro minutos depois, o médio francês médio Nabil Fekir empatou o jogo e o seu colega de equipa Joan Jordan (Sevilha) foi atingido por um objeto contundente.

Noutras partidas, uma das quais marcada por confrontos entre adeptos, o Maiorca eliminou o Espanyol de Barcelona, por 2-1, enquanto o Cádiz bateu o Sporting Gijon, por 4-2 no desempate por penáltis, após empate a zero no tempo regulamentar, e o Rayo Vallecano deixou por terra o Girona, após 2-1.