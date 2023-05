Sérgio Conceição: "Acreditar no título? Obviamente, até amanhã às 20.00 horas"

O FC Porto não depende só de si para revalidar o título no sábado. Precisa de vencer o V. Guimarães e esperar que o Benfica sofra um desaire com o Santa Clara, no sábado (18.00). E Sérgio Conceição ainda acredita no título? "Sim, acredito", respondeu o técnico portista.

Foi preciso questionar qual é afinal o grau de confiança da equipa a 24 horas do jogo decisivo para o treinador dos dragões explanar mais o que lhe vai na alma: "Posso ser um bocadinho repetitivo, mas é o que penso e sinto. A confiança não tem a ver com os adversários ou com qualquer tipo de situação que se possa pensar. Tem a ver com o nosso dia a dia e com o nosso trabalho. Não há 'ses', temos de fazer o nosso jogo, ganhá-lo, e por volta das 20 horas vamos saber quem é o campeão. Acreditar? Obviamente. Sempre foi o meu discurso e continua a ser até amanhã às 20.00. Depende depois dos descontos ou do prolongar do jogo."

Sobre o grau de dificuldade do jogo do FC Porto, que terá pela frente um Vit. Guimarães a lutar pelos lugares europeus, em comparação com o Benfica, que joga com o última da tabela, o Santa Clara, Conceição deu à volta à questão. "Espero que o V. Guimarães faça um jogo dentro do que tem feito nos últimos jogos e espero que o FC Porto esteja à altura dentro de um jogo difícil, em que vamos ter de estar concentrados. Aquilo que se passa nos outros campos, nunca falei. Nunca falei de outras equipas e não o vou fazer hoje também", disse o técnico, sem entrar no campo de quem merece mais ser campeão. "Isto de merecer ou não merecer... Houve jogos durante a época que não foram tão positivos. No campeonato entre os grandes, estamos à frente. Se fosse entre nós, equipas no top-4... É porque não fizemos tão bem as coisas contra equipas teoricamente mais acessíveis".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A equipa portista perdeu pontos em sete dos 33 jogos, cinco deles nas primeiras jornadas. Mas para Sérgio Conceição de nada vale olhar para a entrada em falso no campeonato que agora termina: "Esta talvez seja a segunda melhor volta... No ano passado fizemos 91 pontos. Talvez seja melhor do que no campeonato em que fizemos o recorde de pontos. Faz parte do percurso e evolução das próprias equipas. Se me custou um ou outro jogo sim, e umas vezes por culpa própria e outras por culpa de terceiros. Isto é a grande realidade. Há erros, coincidências, algumas aqui pelo meio..."

Mesmo quando o FC Porto estava a 10 pontos da liderança, o técnico disse acreditar no título. Agora está a dois pontos e pode não chegar para ser feliz. O técnico destaca a resiliência da equipa. "Faz parte do ADN desta equipa, não atirar a toalha ao chão em nenhum momento, mesmo sabendo que fomos perdendo alguns pontos e que as coisas iam ficando mais difíceis. Isso é uma característica deste clube, desta região e é um orgulho estar inserido nela. Nem tudo fizemos bem. Não é normal uma distância tão grande. Ano após ano temos dado uma resposta fantástica. Já fomos campeões com 85 pontos, e podemos fazer isso se ganharmos amanhã. Temos de ser mais fortes a todos os níveis, mesmo quando existem adversidades. Às vezes junta-se uma terceira equipa que nem sempre é feliz", reconheceu.

Mudar para ser simpático? "Prefiro agarrar nas malas e ir para Coimbra"

Depois explicou o que pretendia quando disse: "É nos melhores momentos que nos distraímos e, se não houver pressão, faço questão de a criar." "Faz parte da minha forma de estar. Normalmente a equipa é um bocadinho a imagem do treinador. Digo que sou muito exigente comigo. Nos melhores momentos fico desconfiado, no elogio fico desconfiado... Sinto-me mais confortável quando me criticam, quando me chamam nomes, quando me assobiam. Não estou a tentar mandar indiretas, é exatamente isso que sinto. Por isso é que disse que é nos melhores momentos que se tende a relaxar. O ganhar passa a ser um vício. Sinto-me normal a ganhar e sinto-me muito mal a perder. É o meu estado de espírito. Se quiser mudar para ser simpático para algumas pessoas não consigo, não sou eu. Prefiro agarrar nas malas e ir para Coimbra, para a minha casa".

O jogo da 34.ª jornada, com os vimaranenses, "uma equipa que vem de quatro vitórias consecutivas", será arbitrado por Artur Soares Dias, "o melhor árbitro português", segundo Conceição, que voltou a recusar falar dos "outros", leia-se Benfica e a nomeação de Rui Costa.

Instado a fazer um balanço da época para o caso de ser a última vez que antecipa um jogo como treinador do FC Porto, Sérgio Conceição foi enigmático: "Tínhamos de ser mais consistentes durante a época toda, porque se tivéssemos sido como estamos a ser agora, provavelmente a classificação seria diferente. Despedida? Mais uma vez obrigado por me aturarem, e especialmente por causa dos atrasos".

Depois do último jogo do campeonato, o FC Porto ainda tem mais uma partida antes de dar a época por terminada. No dia 4 de junho joga a final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga. "Temos de olhar para aquilo que é o nosso passado recente e futuro próximo. Passado recente temos dois títulos: uma inédita Taça da Liga, uma Supertaça e lutamos por dois títulos. Um depende de nós, outro não", resumiu.