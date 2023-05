Acordo fechado para Messi jogar na Arábia Saudita

O argentino Lionel Messi, jogador do Paris Saint-Germain, jogará na Arábia Saudita na próxima temporada, afirmou esta terça-feira à AFP uma fonte saudita próxima das negociações, que chamou o contrato de "enorme".

"Há um acordo fechado, jogará na Arábia Saudita", afirmou a fonte, que pediu anonimato, sobre a transferência do jogador argentino para o rico reino do Golfo. "O contrato é excecional. É enorme", acrescentou, sem revelar o nome do clube que passará a contar com o camisa 10 da seleção da Argentina.

De acordo com alguns relatos da imprensa internacional, o clube é o Al Hilal, treinado pelo argentino Ramón Díaz, que atualmente ocupa o quarto lugar da liga saudita. E o valor do contrato ronda os 363 milhões de euros/ano.

Ao ser questionado pela AFP nesta terça-feira, o PSG limitou-se a recordar que Messi tem contrato até 30 de junho.

"Se o clube quisesse renovar o contrato dele, isto teria acontecido antes", afirmou uma fonte do clube parisiense. De acordo com esta fonte, o argentino cumprirá o contrato como estava previsto e o clube não se deve pronunciar sobre o tema de forma oficial.

Já contratado pela agência de turismo da Arábia Saudita para promover o país nas suas redes sociais, Messi pode voltar a enfrentar num campeonato nacional o português Cristiano Ronaldo, que joga pelo Al-Nassr desde o início do ano.

Ronaldo foi contratado pelo Al Nassr em novembro do ano passado, após ter rescindido com o Manchester United, assinando um contrato válido até 2025 e estimado em 200 milhões de euros anuais.