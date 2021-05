Acessos e esplanadas encerrados em Coimbra no dia da final da Taça de Portugal

A Câmara Municipal de Coimbra anunciou esta sexta-feira que, em virtude da realização da final da Taça de Portugal no domingo à noite (20.30) no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, serão tomadas como a restrição à ocupação de espaço público com esplanadas, condicionamento de circulação e reserva de estacionamento.

Assim sendo, será estabelecido um perímetro de segurança no qual será restringido a circulação rodoviária e pedonal entre as 14.00 e as 24.00 de domingo e proibido o estacionamento de veículos entre as 0.00 de sábado e as 8.00 de segunda-feira ou por dissolução do perímetro de segurança na Rua D. Manuel I (entre o cruzamento com a Rua General Humberto Delgado, até ao acesso ao viaduto do Calhabé), Rua do Estádio (ambos os sentidos) e Rua Júlio Dinis.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No interior desse perímetro de segurança junto ao estádio, terão de estar encerradas as esplanadas e será interdita a venda ambulante.

Serão ainda estabelecidos outros perímetros de segurança nos pontos de passagens das equipas de Benfica e Sp. Braga desde o hotel até ao estádio, o que vai levar ao encerramento de esplanadas junto à Praça da República e à Praça do Comércio desde as 18.00 às 24.00 de domingo (ou até à dissolução do perímetro de contingência)

Neste sábado às 17.00, a Polícia de Segurança Pública levará a cabo uma conferência de imprensa na sede do Comando Distrital de Coimbra, acerca das medidas de segurança a implementar no contexto da Final da Taça de Portugal.