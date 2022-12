Academia do Johnson lança campanha de Natal

A Academia do Johnson lançou este sábado uma campanha de donativos nas redes sociais para apoiar as suas sete equipas de futsal. Segundo comunicado enviado às redações, o mote é "vamos continuar a ajudar os miúdos do Johnson a jogar futsal?". Por cada 7 mil euros, uma equipa está em campo.

A academia foi fundada há 8 anos por Johnson Semedo e pretende promover atividades de apoio escolar, desporto, música, dança e saúde mental. Atualmente, apoia 200 crianças e jovens da zona da Amadora.

"Cabe-nos a nós, juntos, continuar o projeto. O vosso apoio é fundamental", afirmam os mentores, eles próprios beneficiários da Academia no passado citado pelo comunicado enviado às redações.

O vídeo da campanha conta com a voz do cantor Dino Santiago e da escritora Cláudia Clemente.