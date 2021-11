Acabou a época para Lucas Veríssimo. Central vai ser operado ao joelho

Lucas Veríssimo saiu lesionado do jogo com o Sp. Braga da 11.ª jornada da I Liga.

Lucas Veríssimo vai ser operado ao joelho direito e pode não voltar a jogar esta época. O Benfica confirmou esta segunda-feira que o defesa central sofreu uma "rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo" durante o jogo com o Sp. Braga.

O período de recuperação será "prolongado" e Veríssimo "não volta à competição durante a presente época". O defesa brasileiro de 26 anos só voltará assim a competir na época 2021-22.

A lesão do jogador aconteceu no jogo de domingo, frente ao Sp. Braga, da 11.ª jornada da I Liga, que as águias venceram, por 6-1, e no qual o central saiu lesionado aos 34 minutos. É uma baixa de peso para o que resta da época, tendo em conta que o central era titular indiscutível e vai desfalcar também a seleção do Brasil - estava convocado para os próximos jogos da seleção de brasileira de apuramento para o Mundial 2022.

Chegou à Luz no mercado de inverno da última época por pedido expresso de Jorge Jesus. Fez 17 jogos e dois golos em 2020-21e totaliza 18 partidas e três golos na presente temporada.

Apesar de Morato dar garantias a Jesus, o mais provável é que o clube tenha de ir ao mercado contratar um defesa central... até porque o Benfica joga habitualmente com três centrais de início.