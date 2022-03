Abramovich põe Chelsea à venda e já há interessados

Depois de há dias ter anunciado que passou a liderança do Chelsea a uma junta diretiva, eis que agora surge a notícia: Roman Abramovich quer vender o clube londrino e já existem potenciais interessados. A revelação foi feita pelo magnata suíço Hansjorg Wyss, de 86 anos, ao jornal Blick.

"Como todos os oligarcas, ele está em pânico com toda esta situação da Rússia. Abramovich está a tentar vender as quintas e casas de campo que tem em Inglaterra, mas também quer ver-se livre do Chelsea o quanto antes. Eu e três pessoas fomos convidados na terça-feira para comprarmos o clube. Vou esperar mais quatro ou cinco dias porque ele ainda está a pedir bastante dinheiro. Vocês sabem, o Chelsea deve-lhe dois mil milhões de libras, mas não tem dinheiro. Até agora, não sabemos o exato valor de venda. Vejo-me a pegar no Chelsea com alguns parceiros, mas ainda tenho de analisar a situação", disse Wyss ao jornal helvético.

Hansjorg Wyss, que vive nos EUA, é um empresário de grande sucesso, com investimentos no ramo da indústria farmacêutica, que tem sido várias vezes notícia pelas doações que tem feito a favor de causas ambientais. Segundo a revista Forbes, a fortuna do magnata suíço está avaliada em mais de cinco mil milhões de euros.

Apesar de o preço da operação não ter sido revelado, Wyss está consciente de que não pode avançar sozinho para esta negociação, já que a verba total a investir poderá rondar os sete mil milhões de euros, incluindo a compra das ações, a dívida do clube e o projeto para a construção do novo estádio. A confirmar-se, seria de longe um valor jamais visto no futebol mundial.

Durante as duas décadas que esteve no emblema londrinho, Abramovich gastou qualquer coisa como 2,4 mil milhões de euros, entre reforços e melhoria das infraestruturas. E de acordo com a imprensa britânica, chegou a recusar propostas para vender o clube na ordem dos 2,6 mil milhões.

Esta urgência de Abramovich em ver-se livre do Chelsea, e de todas as propriedades que tem no Reino Unido, está relacionada com eventuais sanções de que poderia ser alvo por parte do Governo de Boris Johnson, na sequência de sancões aos oligarcas russos devido à invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

Abramovich tornou-se dono do Chelsea no verão de 2003, prometendo na altura injetar milhões com vista a tornar o clube num colosso mundial. E a verdade é que um ano depois, o Chelsea entrou no mapa do futebol, muito à custa dos êxitos alcançados no início com José Mourinho, treinador que teve duas passagens pelo clube.

Desde que se tornou proprietário do Chelsea, Abramovich conquistou um total de 17 troféus, com destaque para as duas Ligas dos Campeões, cinco campeonatos ingleses e duas Ligas Europa.

Foram vários os jogadores portugueses que representaram o clube, entre eles Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira e Tiago, os primeiros, ou ainda Deco, Quaresma, Raul Meireles, Maniche. Além de José Mourinho, o clube inglês teve ainda como treinador Andre Villas-Boas (2011-12). Atualmente os blues ocupam a terceira posição na Premier League e estão nos oitavos de final da Champions.

