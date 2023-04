Abel vence Campeonato Paulista e é o treinador estrangeiro com mais títulos do Brasil

O Palmeiras, clube brasileiro treinado pelo português Abel Silva, sagrou-se este domingo o Campeonato Paulista, ao golear o Água Santa, por 4-0, depois de ter sido derrotado por 2-1 no jogo da primeira mão.

Os golos da equipa de São Paulo foram apontados por Gabriel menino (15' e 27'), Endrick (34') e Jose Lopez (73'). O Água Santa terminou o jogo reduzido a dez por expulsão de Anderson, aos 41'.

Com mais esta conquista, Abel tornou-se no treinador estrangeiro com mais títulos no futebol brasileiro, igualando o recorde do uruguaio Felix Magno - são já oito troféus desde que chegou ao Palmeiras, superando as marcas do argentino Juan Celly e do uruguaio Ventura Cambon.

O primeiro título de Abel pelo Palmeiras foi a Taça Libertadores de 2020, quando o Palmeiras bateu o Santos no Maracanã por 1-0. Na edição seguinte, o Alviverde viria a vencer também, desta feita derrotando o Flamengo.

Abel tem ainda uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça Sul-Americana (2022), um Campeonato Brasileiro (2022), um Campeonato Paulista (2022) e uma Supertaça do Brasil (2023). E agora somou-lhe mais um Paulistão.

Este domingo, outro treinador português está também bem lançado para festejar um título, no caso Vítor Pereira, do Flamengo, que pode vencer o Campeonato Carioca (jogo começa às 22.00 portuguesas) - na partida da primeira mão bateu o Fluminense por 2-0.

VEJA AQUI OS GOLOS:

Botafogo, de Luís Castro, conquista Taça Rio, do 'Carioca'

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, goleou este domingo em casa o Audax Angra por 5-2, na segunda mão da final da Taça Rio, e ergueu o troféu associado ao Estadual do Rio de Janeiro.

Na final da prova, disputada pelos quinto a oitavo classificados da fase regular do 'Carioca', o clube orientado pelo técnico luso começou por vencer por 2-1 na primeira mão antes de hoje golear, com tentos apontados por jogadores que passaram pelo campeonato português.

O ex-Portimonense Lucas Fernandes marcou dois, aos 12 e aos 19 minutos, o antigo extremo do Boavista Gustavo Sauer também 'bisou', aos 41 e 69, e o defesa Philipe Sampaio (ex-Boavista, Feirense e Tondela) fez o 5-2, aos 80.

Pelo meio, o Audax Angra fez golo por Romarinho (28) e Julinho (52), mas não impediu o primeiro troféu de Luís Castro no Brasil, a que chegou em 2022 para orientar o 'Fogão'.

Este título soma-se a uma Liga ucraniana, pelo Shakhtar Donetsk, uma II Liga, pelo FC Porto B, e uma Taça do Qatar, no Al Duhail.