Abel, Luís Castro e Jesus apontados como hipóteses para treinar a seleção do Brasil

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, é o nome mais cotado para assumir a seleção brasileira e substituir Tite no comando da canarinha. Mas de acordo com a imprensa brasileira, há mais dois portugueses que podem ser opção: Jorge Jesus e Luís Castro.

Numa sondagem do site UOL Esporte, Abel surge mesmo como a opção preferida dos leitores, enquanto num inquérito do Globo Esportes aparece como segunda preferência, atrás de Pep Guardiola, um sonho contudo impossível de concretizar.

A Confederação Brasileira de Futebol vai iniciar nos próximos dias o processo de escolha e, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o eleito deverá mesmo ser um estrangeiro. Além de Abel Ferreira, há mais dois técnicos portugueses a serem apontados ao cargo: Jorge Jesus, que treina atualmente o Fenerbahçe, e Luís Castro, que treina o Botafogo.

A possibilidade de Abel orientar a seleção brasileira, que na sexta-feira caiu diante da Croácia nos quartos-de-final do Mundial, no desempate por grandes penalidades, não é de agora. Aliás, ontem, vários sites e jornais brasileiros recuperaram declarações do técnico português que foi Campeão Brasileiro e venceu duas Libertadores a falar dessa possibilidade: "Já tenho um clube verde. E amarelo também. Não faço planos a longo prazo. Vivo por aqui e agora. Vivo 100% o momento aqui. Não faço planos para frente. Não é da minha forma ser e estar".

Também há uns meses, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, revelou que não colocaria entraves caso essa possibilidade se colocasse: "Claro que eu o liberaria, seria uma honra para qualquer profissional e para o clube um técnico representando o nosso país."

De acordo com o Globo, tanto Abel como Jesus e Luís Castro, apesar de estarem todos no ativo, estão "dispostos a assumir o cargo".

Em maio, Jorge Jesus, que foi Campeão Brasileiro pelo Flamengo, onde também conquistou uma Libertadores, não escondeu que um dia poder treinar a canarinha seria um sonho: "Isso é irrecusável, para qualquer treinador. Muito mais para mim, não tem dúvida".

Até hoje, a seleção brasileira nunca teve um técnico estrangeiro a tempo inteiro. Mas na década de 1940, Jorge Gomes de Lima, conhecido por Joreca, nascido em Lisboa, chegou a fazer parte de uma comissão técnica que, em 1944, orientou a seleção do Brasil em dois jogos frente ao Uruguai.

Anos mais tarde, em 1965, também num jogo particular contra o Uruguai, a CBF convidou o Palmeiras, e por acréscimo o treinador argentino Filpo Núñez, para representarem a seleção brasileira.

