Abel Ferreira. Uma primeira vitória "em grande estilo"

A imprensa brasileira dá hoje grande destaque à vitória do Palmeiras sobre o Santos na Taça dos Libertadores da América, a mais importante competição de clubes da América do Sul. É a segunda vez consecutiva que um treinador português ganha o troféu, depois de Jorge Jesus ter vencido pelo Flamengo.

Mas o maior destaque da imprensa brasileira vai hoje para Breno Lopes, o jogador que Abel lançou do banco e que marcou o golo da vitória do Palmeiras. Um herói improvável que há menos de três meses jogava na série B e está longe de ser uma das grandes estrelas do Palmeiras, lembra o Estadão, que não deixa muitos elogios à partida, um "jogo parado" e "com poucas emoções" .

Na Gazeta Esportiva, lê-se que "coube a um português conduzir o Palmeiras ao título do torneio dedicado aos responsáveis por libertar as nações sul-americanas. Nascido em Penafiel, o ex-lateral direito Abel Fernando Moreira Ferreira, de 42 anos, ganhou o primeiro torneio de sua ainda curta carreira como técnico em grande estilo".

© EPA/Sebastião Moreira

"O português começou a atuar como treinador nas categorias de base do Sporting, estreou na elite pelo Braga e estava no grego Paok antes de ser contratado pelo Palmeiras. Na bem-sucedida gestão de Abel Ferreira, o time palestrino tem apenas 26 jogos (16 vitórias, cinco empates e cinco derrotas)", escreve o desportivo.

O jornal lembra que o Palmeiras foi "campeão em 1999 e perdeu a decisão de 2000 diante do Boca Juniors. Durante as temporadas seguintes, a busca pelo bi passou a ser tratada como obsessão por torcedores, dirigentes e jogadores".

"Em uma tarde de muito calor no estádio do Maracanã, em pleno verão na cidade do Rio de Janeiro, o jogo careceu de brilho, com poucas chances claras de gol para ambos os times, muita marcação e jogadas mais duras", escreve o Correio do Brasil, que lembra que esta vitória garante ao Palmeiras uma vaga no Mundial de Clubes que começa a ser disputado já esta quinta-feira, no Qatar.