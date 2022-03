Abel Ferreira renova com o Palmeiras até 2024 e está na final do Paulistão

Está desfeito o mistério: Abel Ferreira vai treinar o Palmeiras pelo menos até 2024. Após semanas de alguma incerteza, é agora oficial que o português continuará à frente da equipa de São Paulo.

No dia em que venceu o Brangantino por 2-1, apurando-se assim para a final do Campeonato Paulista, o Palmeiras divulgou nas redes sociais um vídeo onde anuncia a renovação do contrato do treinador português.

"Com cabeça fria e coração quente tenho o prazer de vos dizer: Se é para o bem de todos e felicidade geral da Família Palmeiras, digo ao povo que fico!", disse Abel, sem esquecer as conquistas que já alcançou à frente da equipa: "Saboreámos o êxtase de conquistar duas Libertadores, uma Taça e uma Supertaça Sul-Americana, representámos o futebol brasileiro em dois mundiais, conquistámos vitórias que entraram para a história do maior campeão do Brasil. Sofremos derrotas que nos doeram na alma, mas que nos fortaleceram o orgulho como grupo de trabalho e é como família que seguiremos em frente".

Estando no Palmeiras desde 2020, o ex-treinador do Sporting de Braga pode tornar-se no treinador com mais épocas consecutivas no emblema paulista, com quatro anos.