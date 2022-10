Abel Ferreira está a uma vitória de ser campeão brasileiro

Abel Ferreira está a uma vitória de se tornar no segundo treinador português a conquistar o título de campeão brasileiro. A festa do Palmeiras pode acontecer já na próxima jornada do Brasileirão, marcada para quarta-feira (19.00 horas), em casa, com uma vitória frente ao Fortaleza.

O técnico português esteve na iminência de festejar o título na madrugada desta quinta-feira, já depois de ter vencido em casa do Athletico Paranaense (3-1), e só não aconteceu porque o Internacional de Porto Alegre deu a volta ao resultado e acabou por vencer, em casa, o Ceará por 2-1. Isto numa noite em que o Corinthians de Vítor Pereira ficou definitivamente arredado da luta pelo título ao perder em casa com o Fluminense (0-2).

O Palmeiras tem agora 10 pontos de avanço sobre o Internacional, quando faltam disputar quatro jornadas, ou seja, estão 12 pontos em disputa.

À mesma hora que o Palmeiras irá receber o Fortaleza (11.º classificado), o Internacional visita o América Mineiro, pelo que uma escorregadela dos gaúchos permitirá a festa de Abel Ferreira, independentemente do resultado que alcançar no Allianz Parque, em São Paulo.

Depois de Jorge Jesus ao serviço do Flamengo, em 2019, Abel Ferreira poderá tornar-se no segundo português a conquistar o título no Brasil, cimentando o grande trabalho que tem feito ao serviço do Verdão, pelo qual já conquistou duas Taças Libertadores, uma supertaça sul-americana e uma Taça do Brasil. Este será, no fundo, o título que faltava no currículo do treinador de 43 anos.