A queda do Guangzhou FC. De milionário à II divisão chinesa

O Guangzhou FC, a primeira grande equipa milionária do futebol chinês que entre 2011 e 2019 conquistou sete títulos de campeão e dominou por completo o futebol naquele país asiático, desceu à II Divisão, ao ser goleado esta terça-feira (4-1) pelo Changchun Yatai, em jogo relativo à 33.ª jornada do campeonato.

O declínio começou há pouco mais de um ano, quando a equipa perdeu o seu principal patrocinador (chegou a dar o nome ao clube), a empresa Evergrande, que esteve à beira da falência no ano passado, mas conseguiu evitar a bancarrota. A gigante da imobiliária, contudo, devido à crise, suspendeu todos os apoios ao clube - em vez de Guangzhou Evergrande passou a chamar-se Guangzhou FC.

Ao mesmo tempo, começou também a crise desportiva, que logo na altura teve consequêcias a nível desportivo, com o Guangzhou a ter de prescindir do técnico italiano Fabio Cannavaro. Antes do italiano, que chegou a ser Bola de Ouro, passarm pelo comando técnico do emblema chinês nomes como Luiz Felipe Scolari e Marcello Lippi

Também passaram pelo clube jogadores sonantes, como Darío Conca, Lucas Barrios, Elkeson, Diamanti, Ricardo Goulart, Alan, Paulinho, Jackson Martínez, Talisca e até Robinho. Hoje o clube só tinha jogadores chineses, a maioria jovens.

Além de oito Ligas Chinesas, duas Taças da China e quatro Supertaças Chinesas, o Guangzhou FC tem no seu currículo duas Ligas dos Campeões Asiáticas, conquistadas em 2013 e 2015.

A Liga chinesa, que até há sensivelmente um ano era um verdadeiro El Dorado para grandes nomes do futebol em pré-reforma e não só, implementou recentemente várias medidas para contenção de gastos, entre as quais um teto salarial para jogadores estrangeiros, regra que afastou os grandes nomes do país e deixou o futebol chinês praticamente sem projeção internacional.