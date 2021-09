"A ideia de 'felicidade perfeita'? Um dia bem passado com amigos e família"

A sua virtude preferida?

Determinação.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Respeito.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Lealdade.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Companheirismo.

O seu principal defeito?

Teimosia.

A sua ocupação preferida?

Cozinhar.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Um dia bem passado com amigos e família.

Um desgosto?

Ver os que eu mais amo partirem.

O que é que gostaria de ser?

Um exemplo para os mais novos.

Em que país gostaria de viver?

França.

A cor preferida?

Azul.

A flor de que gosta?

Rosa.

O pássaro que prefere?

Papagaio africano de cauda vermelha (tive um chamado Tomé durante a infância e adolescência).

O autor preferido em prosa?

Miguel Esteves Cardoso.

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa e Luís Vaz de Camões.

O seu herói da ficção?

Super-homem.

Heroínas favoritas na ficção?

Batwoman.

Os heróis da vida real?

Médicos voluntários.

As heroínas históricas?

Carolina Beatriz Ângelo, primeira mulher médica portuguesa a praticar cirurgia e a exercer o direito de voto em Portugal.

Os pintores preferidos?

Pablo Picasso e Vincent Van Gogh.

Compositores preferidos?

Mozart e Beethoven.

Os seus nomes preferidos?

Tomás e Francisca.

O que detesta acima de tudo?

Injustiça e desigualdade social.

A personagem histórica que mais despreza?

Adolf Hitler.

O feito militar que mais admira?

Batalha de Aljubarrota.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Voar.

Como gostaria de morrer?

De "velhice", sem sofrimento.

Estado de espírito atual?

Feliz.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Ataques terroristas.

A sua divisa?

"Work hard in silence, let success be your noise".