A festa dos dragões, do estádio para os Aliados

Depois de ter vencido o Estoril-Praia na última jornada da I Liga, num encontro em que os portistas entraram em campo já virtuais campeões, a festa passou do Estádio do Dragão para as ruas.

Recebido o troféu no relvado do Dragão, após uma vitória (2-0) que levou a equipa de Sérgio Conceição a bater o recorde de pontos numa edição, jogadores e equipa técnica seguiram para a Câmara Municipal, onde foram recebidos pelo presidente da autarquia Rui Moreira.

A avenida dos Aliados, com milhares de pessoas em festa e um palco com uma longa passarela, aguardava pelos sucessores do Sporting.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há uma semana, após a vitória que tornou o FC Porto campeão, no Estádio da Luz, os festejos ficaram manchados pela morte à facada de um adepto de 26 anos, na sequência de uma rixa entre dois grupos na cidade invicta.