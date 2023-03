A nova temporada de F1 arranca oficialmente hoje, com os treinos do GP do Bahrein e a primeira corrida agendada para domingo (15.00, Sport TV). Numa pré-época com muitas mudanças a nível de pilotos e diretores, as três principais construtoras não mexeram, esperando-se que tanto a Ferrari como a Mercedes possam dar mais luta à Red Bull e ao campeão Max Verstappen, que persegue o terceiro título consecutivo depois do autêntico passeio no ano passado (15 vitórias em 22 corridas).