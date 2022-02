Melhor jogador do Campeonato da Europa que no domingo coroou Portugal como bicampeão continental de futsal, Zicky Té tem, aos 20 anos, além de muita magia no pé esquerdo, um palmarés invejável. Antes do título e do prémio individual alcançado anteontem, em Amesterdão, o pivô do Sporting já amealhou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça, uma Taça da Liga, uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo e ainda o prémio de melhor jogador jovem do mundo.