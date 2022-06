80+20 milhões. Darwin está muito perto do Liverpool

Darwin está muito próximo de se tornar reforço do Liverpool e o Benfica de fazer um dos maiores encaixes da sua história. A equipa inglesa intensificou os contactos nas últimas horas e chegou a números mais próximos daquilo que a SAD encarnada pretende: 80 milhões de euros mais 20 mediante o cumprimento de objetivos. De acordo com a imprensa inglesa, o negócio pode ser fechado ainda nesta semana.

O desfecho era previsível, faltava apenas conhecer o destino. A grande temporada de Darwin no Benfica não passou despercebida aos maiores e mais poderosos clubes europeus, sobretudo a excelente campanha na Champions, na qual o Benfica caiu nos quartos de final e o avançado uruguaio mostrou-se em grande estilo, com seis golos a equipas de topo europeu - dois ao Barcelona, dois ao Liverpool (mais dois anulados), um ao Bayern Munique e outro ao Ajax.

Refira-se que este valor não irá por inteiro para os cofres da Luz. Quando o Benfica adquiriu o avançado uruguaio por 24 milhões de euros ao Almeria, de Espanha, há duas épocas, ficou contemplado que o emblema do país vizinho teria direito a 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência.

No espaço de seis meses, Darwin está prestes a tornar-se no segundo jogador a deixar a Liga portuguesa rumo ao Liverpool, depois de Luis Díaz, em janeiro, ter-se mudado para Anfield, num negócio que rendeu milhões de euros aos cofres da SAD do FC Porto por 45 milhões de euros.

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, já tinha feito rasgados elogios ao uruguaio quando o Liverpool se cruzou com o Benfica na última edição da Liga dos Campeões. E perante a enorme cobiça, o clube inglês decidiu avançar já para a contratação, até porque ao que tudo indica vai perder Sadio Mané.

Em Anfield, Darwin tem à sua espera um contrato válido por cinco temporadas.