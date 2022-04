O Liverpool tem um dos plantéis mais caros do futebol mundial, avaliado em 900,5 milhões de euros pelo site transfermarkt, em contraste com os 266 milhões do Benfica. Só o jogador mais caro da equipa de Anfield, o internacional egípcio Mohamed Salah, cujo valor de mercado são 100 milhões de euros, vale quase tanto como os quatro mais valiosos do clube da Luz juntos. As duas equipas jogam esta noite (20.00, TVI e Eleven Sports) no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

No plantel benfiquista, o futebolista mais valioso é o avançado Darwin Núñez, avaliado em 40 milhões de euros. Seguem-se Rafa Silva (25), Julian Weigl (22), Grimaldo (20), Everton (18), Yaremchuk (16) e Vlachodimos (15).