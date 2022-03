Portugal começa amanhã a jogar no Estádio do Dragão (19.45, RTP1) a presença no Mundial do Qatar. Será a primeira de duas finais e o adversário no play-off de apuramento é a Turquia, que ocupa o 39.º lugar no ranking da FIFA (a equipa das quinas é oitava). Olhando para o palmarés e valor de mercado dos jogadores das duas seleções, a diferença é enorme a favor da equipa treinada por Fernando Santos, que vale mais do dobro do que a formação liderada pelo alemão Stefan Kuntz.

A equipa nacional, com os atuais convocados, de acordo com dados do site transfermarkt, está avaliada em 780,5 milhões de euros contra os 310,6 da Turquia. Só os cinco jogadores portugueses mais valiosos ultrapassam o valor de todos os convocados da Turquia - Bruno Fernandes (90M), Bernardo Silva (75), João Félix (70), Diogo Jota (60) e João Cancelo (60, está castigado e impedido de defrontar os turcos, mas elegível para o segundo jogo se Portugal vencer).