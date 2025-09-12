Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Betinho Gomes já conquistou sete campeonatos ao serviço do Benfica
Betinho Gomes já conquistou sete campeonatos ao serviço do BenficaSLBENFICA
Desporto

40 anos, 10 épocas, 400 jogos. Betinho Gomes cumpre desejo e renova com basquetebol do Benfica

Aos 40 anos, o agora internacional por Cabo Verde prepara-se para a 10.º temporada na Luz e para ultrapassar a marca dos 400 jogos. Renovar título de campeão é a prioridade.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O internacional cabo-verdiano Betinho Gomes renovou por uma temporada o contrato com o Benfica, avançando para a 10.ª temporada na Luz, anunciou esta sexta-feira, 12 de setembro, o clube campeão português de basquetebol.

“Acredito que qualquer atleta que joga no Benfica tem como objetivo renovar sempre com o clube, jogar mais épocas pelo Benfica, de forma a poder dar mais títulos ao clube, ao Museu, e eu não sou diferente. Renovei porque quero estar aqui mais um ano, de forma a poder ajudar a equipa a conseguir mais títulos”, afirmou.

Aos 40 anos, Betinho Gomes renova por mais uma temporada, na qual vai cumprir o 400.º jogo pelas ‘águias’, depois de, nas nove temporadas anteriores, ter feito 396, conquistando sete campeonatos, duas Taças de Portugal, três Supertaças, três Taças Hugo dos Santos e um Troféu António Pratas.

Depois de ter sido internacional por Portugal, Betinho Gomes representou Cabo Verde nos últimos anos e participou no Mundial de 2023, tendo anunciado a despedida internacional após o campeonato africano, em agosto.

image-fallback
João 'Betinho' Gomes retira-se da seleção de basquetebol
Benfica
Basquetebol
Betinho Gomes

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt