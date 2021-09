Incêndio no estádio do Tottenham obriga à retirada de 300 pessoas

Um incêndio deflagrou esta manhã de quinta-feira no estádio do Tottenham, que teve de ser evacuado, segundo o jornal britânico The Sun.

O incêndio resultou da ignição de um compressor de ar numa das cozinhas do estádio. Ainda que um dos eletricistas tenha conseguido apagar o fogo com um extintor, o fumo acionou o alarme, e cerca de 300 pessoas tiveram de ser evacuadas do edifício de nove andares.

Os bombeiros locais foram chamados ao local pelas 10:01 e não relataram qualquer ferido.

O clube londrino, recorde-se, é treinado pelo português Nuno Espírito Santo.