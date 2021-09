Cristiano Ronaldo deve estrear-se amanhã pelo Manchester United na receção ao Newscastle (15.00, SportTV3), em jogo da quarta jornada da Premier League. Provavelmente não jogará de início, pois só esta semana começou a treinar com os colegas, mas deverá entrar durante a partida para se mostrar aos adeptos dos red devils. Curiosamente, o avançado português pode estrear-se frente ao adversário diante do qual marcou o primeiro hat-trick da sua carreira.

Passaram-se 18 anos desde que CR7 se estreou com a camisola do United, era então na altura um rapazinho de 18 anos, seis meses e 13 dias que acabara de deixar o Sporting, quando naquele dia 18 de agosto de 2003 saltou do banco na segunda parte para se mostrar num jogo em Old Trafford diante do Bolton. E que estreia! Não marcou qualquer golo, mas deixou logo água na boca aos adeptos.