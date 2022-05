15 já foram campeões... e pelo menos 11 à espera

No atual plantel do FC Porto, e contabilizando apenas os jogadores já utilizados esta época por Sérgio Conceição no campeonato, há 15 jogadores para quem ser campeão (em Portugal ou no exterior) não é uma novidade. Nesta situação destacam-se Pepe, com seis títulos de campeão, ao serviço do FC Porto (3) e do Real Madrid (3). Segue-se Marcano, quatro vezes, duas pelos dragões e outras duas no Olympiacos, da Grécia.

Refira-se que neste grupo de campeões existem dois que ainda não o foram ao serviço do FC Porto. Falamos de Mehdi Taremi, que foi duas vezes campeão mas no Irão, pelo Persepolis. E Marko Grujic, que festejou duas na Sérvia, pelo Estrela Vermelha.

Mas também há vários atletas para quem ser campeão nacional será uma novidade. Neste caso encontram-se 11 futebolistas, entre eles os os influentes Evanilson e Pepê e, claro, alguns dos jovens lançados pelo treinador Sérgio Conceição.

Neste lote existe a curiosidade de três deles - Gonçalo Borges, Loader e João Mendes, jogadores que habitualmente jogam pela equipa B portista - contabilizarem menos de 10 minutos de jogo no campeonato. Refira-se como curiosidade que, há duas épocas, no último título do FC Porto, o defesa João Mário sagrou-se campeão apenas com 10 minutos de utilização.

Além deste grupo de 11 futebolistas, Sérgio Conceição pode ainda dar minutos a alguns jogadores do plantel que não se estrearam na I Liga, casos do defesa Rúben Semedo, do guarda-redes Cláudio Ramos e do avançado Fernando Andrade, de forma a terem a possibilidade de mesmo com poucos minutos serem também considerados campeões nacionais. O que, a acontecer, deverá ser apenas na última jornada, na receção ao Estoril, isto caso a equipa se sagre já campeã hoje na Luz, o que ainda não é um dado adquirido.

Jogadores que já foram campeões

Pepe 6

Marcano 4

Mateus Uribe 3

Marchesín 2

Mbemba 2

Otávio 2

Mehdi Taremi 2

Diogo Costa 1

Wilson Manafá 1

João Mário 1

Vitinha 1

Bruno Costa 1

Fábio Vieira 1

Marko Grujic 1

Galeno 1

À espera de serem campeões

Evanilson

Pepê

F. Conceição

Zaidu

Wendell

Toni Martinez

Fábio Cardoso

Eustáquio

Gonçalo Borges

João Mendes

Loader

nuno.fernandes@dn.pt