109 golos. Ronaldo iguala recorde mundial de seleções

Bis e recorde de Ronaldo valem oitavos com a ajuda de Patrício

Cristiano Ronaldo igualou esta quarta-feira o recorde de mundial de golos por seleções, ao bisar frente à França. O jogador português igualou os 109 do iraniano Ali Daei, na terceira jornada do Grupo F do Euro 2020, em Budapeste.

Depois dos dois golos à Hungria (3-0) e um à Alemanha (2-4), o capitão da seleção nacional, de 36 anos, voltou a bisar na Puskás Arena, em Budapeste, com golos aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, na sua 178.ª internacionalização.

Cristiano Ronaldo consolidou ainda mais o seu recorde de melhor marcador em fases finais de Europeus, contabilizando 14 contra nove do francês Michel Platini.

Na época 2020-21, Ronaldo passou a somar 46 golos, em 58 jogos - 36 pela Juventus, em 44 jogos, e 10 pela seleção, em 14 -, para um total de 790 remates certeiros, nos 1092 jogos oficiais que cumpriu desde que se tornou profissional em 2002-03.

Ali Daei felicita Ronaldo por igualar o seu recorde

O iraniano Ali Daei já reagiu ao facto de Ronaldo ter igualado o seu recorde de 109 golos pelas seleções e através da sua conta de Instagram felicitou o capitão português pelo feito, destacando o seu "trabalho duro e profissionalismo".

"Parabéns a Cristiano, que agora está a um golo de quebrar o recorde internacional de golos em seleções masculinas. Estou honrado que esta conquista notável venha a pertencer a Ronaldo - grande campeão do futebol e humanista que inspira e impacta vidas em todo o mundo", escreveu o antigo avançado, agora com 52 anos.

Os números de Cristiano Ronaldo

Mundial - 38 golos (31 na qualificação + 7 na fase final)

Europeu - 45 (31 na qualificação + 14 na fase final)

Taça das Confederações - 2

Liga Nações - 5 (2 na fase de grupos + 3 na fase final)

Particulares - 19

Total: 109

Ranking de Portugal:

1.º Cristiano Ronaldo, 109 golos;

2.º Pauleta, 47

3.º Eusébio, 41

Ranking de seleções:

1.º Ali Daei (Irão), 109 golos

Cristiano Ronaldo (Portugal), 109

3.º Ferenc Puskás (Hungria), 84

Ranking de seleções europeias:

1.º Cristiano Ronaldo (Portugal), 109 golos

2.º Ferenc Puskás (Hungria/Espanha), 84

3.º Sándor Kocsis (Hungria), 75