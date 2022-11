Palmeiras de Abel Ferreira sagra-se campeão brasileiro

Abel Ferreira é campeão brasileiro de futebol! O treinador português do Palmeiras nem precisou de entrar em campo para festejar o título já nesta quarta-feira (o verdão joga às 00.30 de Portugal Continental com o Fortaleza), beneficiando da derrota (1-0) do Internacional (segundo classificado do Brasileirão) diante do América de Minas Gerais, que matematicamente chegou para a equipa de São Paulo se sagrar campeã.

Abel, que foi campeão brasileiro pela primeira vez na carreira, tornou-se no segundo técnico português a conseguir erguer o troféu, depois de Jorge Jesus o ter feito em 2019 pelo Flamengo.

Em dois anos no clube, Abel disputou nove finais e venceu seis títulos, dos quais se destacam as duas Taças Libertadores (a Champions sul-americana) consecutivas (2020 e 2021). Tem ainda no currículo uma Copa do Brasil (2020), um Campeonato Paulista e uma Recopa Sul-Americana (2022), e agora também um Brasileirão. E ainda pode terminar a temporada com três títulos.

Um casamento tão perfeito quanto pode ser uma ligação por conveniência e com data para terminar. O técnico português tem contrato até 2024, mas há quem aposte que vai assumir a seleção do Brasil após o Mundial 2022 (Tite já anunciou que vai deixar o cargo após a competição do Qatar). Esta quarta-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, prometeu "fazer o possível e o impossível" para manter o português no banco do verdão.

Mais logo, a partir das 00.30 em Portugal, o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, vai estar já em festa mesmo antes de a equipa entrar em campo para defrontar o Fortaleza.

O último campeonato brasileiro conquistado pelo Palmeiras tinha sido em 2018, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, ex-selecionador de Portugal. Este foi o 11.º título de campeão do clube de São Paulo.