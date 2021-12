Hamilton vence corrida polémica e leva discussão do título para a última prova

Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1 e manteve assim vivo o sonho do oitavo título mundial. Max Verstappen (Red Bull), o único que podia ter sido campeão já hoje, foi penalizado em cinco segundos por um dos incidentes durante a corrida, e acabou em segundo lugar. O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) ficou em terceiro lugar.

Numa corrida polémica para lá da conta, com acidentes, toques, penalizações e ordens não seguidas, os dois pilotos envolvidos na luta pelo título - vai decidir-se em Abu Dabhi, na última prova do calendário - forma protagonistas de mais um episódio de rivalidade extrema que promete figurar nos livros da história ao lado das protagonizadas por Ayrton Senna e Alain Prost, Niki Lauda e James Hunt ou Nelson Piquet e Nigel Mansell... para não falar de Hamilton com Alonso.

LAP 38/50



MAX AND LEWIS COLLIDE!



Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP - Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Com o ponto extra pela volta mais rápida da corrida, Lewis Hamilton chegará à última prova do campeonato empatado com Max Verstappen, com 369,5 pontos, tendo o piloto da Red Bull vantagem no desempate por somar maior número de vitórias na temporada (nove contra sete).

ONE RACE TO GO. ZERO POINTS IN IT.



Who wins?!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/6RfnXMutH7 - Formula 1 (@F1) December 5, 2021

