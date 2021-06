Dupla Memphis-Dumfries coloca laranja mecânica nos oitavos

Os Países Baixos (Holanda) garantiram, ontem, o apuramento para os oitavos de final do Euro 2020, depois de vencerem a Áustria (2-0), na segunda jornada do Grupo C. Memphis Depay colocou a laranja mecânica a vencer bem cedo ao marcar um penálti, a castigar uma falta de Alaba sobre Dumfries... que no segundo tempo fez o 2-0 a passe de Depay, após um rápido contra-ataque.

A Áustria nunca desistiu do jogo e até criou ocasiões de perigo, mas não conseguiu bater Stekelenburg. Os Países Baixos garantiram assim a passagem à fase a eliminar, onde também já estão Itália e Bélgica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na última jornada vão defrontar a Macedónia do Norte, que ainda não somou qualquer ponto e já não tem hipótese de seguir em frente na competição, enquanto a Áustria joga com a Ucrânia